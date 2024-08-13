Manisa'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çobanisa Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.