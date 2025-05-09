Manisa'da Orman Yangınlarını Önlemek İçin 'Orman Benim' Etkinliği Düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Orman Benim' kampanyası kapsamında, Manisa'da Spil Dağı'nda orman yangınlarını azaltmak ve bilinçlendirmek amacıyla bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe kamu protokolü ve öğrenciler katılarak ormanlık alanda temizlik yaptı.
Manisa'da orman yangınlarına yönelik tedbirler kapsamında "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek amacıyla vatandaşları bilinçlendirmek için yürütülen "Orman Benim" kampanyası kapsamındaki etkinlik, Spil Dağı'nda düzenlendi.
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Orman İşletme İl Müdürü Fatih Öztürk ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, protokol üyeleri ve öğrenciler, ormanlık alanda çöp toplayarak temizlik yaptı.
Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel