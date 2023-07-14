Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Türkiye'nin en sıcak 3 kenti arasında yer alan Manisa'da, orman yangınlarına karşı tedbirler alındı. İl genelindeki 28 yangın gözetleme kulesinde teyakkuzda bekleyen ekipler, ormanı dürbünle kontrol ediyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Türkiye'nin en sıcak 3 kenti arasında yer alan Manisa'da, orman yangınlarına karşı tedbirler alındı. İl genelindeki 28 yangın gözetleme kulesinde teyakkuzda bekleyen ekipler, ormanı dürbünle kontrol ediyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından 'El Nino' olarak ifade edilen sıcak hava dalgasının etkisi, Türkiye'de de görülmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugünden itibaren Manisa, Antalya ve Aydın'ı etkisi altına alıp, pik seviyelere ulaşılacağı belirtilen uyarının ardından, Manisa'da orman yangınlarına karşı harekete geçildi. Kent genelindeki 28 yangın gözetleme kulesinde tedbirler arttırılırken, ekipler, özellikle 3 gün boyunca dürbünle ormanı kontrol edecek.