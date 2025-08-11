Manisa'da Orman Yangınlarına Hızlı Müdahale

Manisa'nın Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi sevk edildi.

Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarında başlayan orman yangınına ise 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi ve 1 iş makinesi ile müdahale başlatıldı.

Ekiplerin 2 yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan, Soma ilçesindeki orman yangınına da 11 hava aracı 67 söndürme ekibi, 10 iş makinesi, 235 personelle müdahalenin sürdüğü belirtildi.