Manisa'da orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta başlayan, Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Gece boyunca ekiplerin karadan kontrol altına almaya çalıştığı yangınlara havanın aydınlanmasıyla hava araçları da destek veriyor.

Alevler, biri amfibik 3 yangın söndürme uçağı, 7 helikopter, 66 arazöz, 22 su ikmal aracı, 6 dozer, 7 yer ekibi, 47'si teknik ekip olmak üzere 550 personelle söndürülmeye çalışılıyor.

Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi yakınlarına kadar ulaşan yangını ekipler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.

Yangın söndürme çalışmalarını bölgede takip eden Manisa Valisi Enver Ünlü, ilgililerden anlık bilgi alıyor.

Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 14 Ağustos'ta yangın çıkmış, rüzgar ve arazi koşulları nedeniyle yayılan alevler Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarına ulaşmıştı. Yangın alanında kalan Gördes'e bağlı Yeniköy ve Karayakup ile Salihli'ye bağlı Hacıhıdır, Kemer, Kale ve Kurttutan mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edilmişti.