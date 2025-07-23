Manisa'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi'nde saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İzmir- Manisa yoluna kadar ilerleyen alevlerin önüne havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangının geçildi. Alevlere 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 42 yer ekibiyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale devam ederken, yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,