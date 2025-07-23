Manisa'da Orman Yangınına Yoğun Müdahale

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını için ekipler havadan ve karadan yoğun bir mücadele veriyor. Alevlere 4 uçak, 8 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi'nde saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İzmir- Manisa yoluna kadar ilerleyen alevlerin önüne havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangının geçildi. Alevlere 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 42 yer ekibiyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale devam ederken, yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Haber - Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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