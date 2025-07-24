Manisa'da Orman Yangınına Müdahale İkinci Günde de Devam Ediyor
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale, yangının ikinci gününde de devam ediyor. İlgili ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba harcıyor.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale 2'nci günde de sürüyor.
Aşağıkayapınar Mahallesi'nde dün saat 16.25 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 13 su tankeri ve 5 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15 itfaiye aracı sevk edildi. Yangına ilk müdahale saat 16.32'de yapıldı. Havanın kararmasıyla, uçak ve helikopterler çalışmaya ara verdi. Alevlere gece boyunca sadece karadan müdahale edildi.
Ekiplerin söndürme çalışmaları 2'nci günde de sürüyor.
Haber: Ersan ERDOĞAN / MANİSA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel