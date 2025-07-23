Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Manisa'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Kayapınar Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçaklar, helikopterler ve kara ekipleriyle müdahale ediliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kayapınar Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait uçak, helikopter ve kara ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel
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