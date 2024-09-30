Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir'de çıkan maki yangını, rüzgarın etkisiyle genişleyerek ormana sıçradı. Yangına, hava ve karadan geniş çaplı müdahale sürmekte.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde dün makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Alaşehir'in Serinyayla Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında maki yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir itfaiye gruplarının yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla helikopter ve uçakların çalışmasına ara verildi. Yerleşim yerlerinden uzak bir noktada devam eden yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahale başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Alaşehir 3-sayfa Güncel Ormana Manisa Çevre Yaşam

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı

Narin'in cesedini koydukları çuvala onu da bırakmışlar

 Ali Babacan'a rakip çıktı! 'Anketlerde yüzde 0,35'e düştük' sözleriyle adaylığını resmen açıkladı

"Oyumuz yüzde 0,35'e düştü" diyerek adaylığını resmen ilan etti
Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu

Skandal olayı duyan mahalleli, oto tamircisini neredeyse öldürüyordu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 2 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 2 Ekim Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? GELİNİM MUTFAKTA 30 EYLÜL 2024 CANLI İZLE! KANAL D canlı izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? Aramızda Kalmasın konuğu kimdir? Serpil Çakmaklı kimdir? Serpil Çakmaklı kaç yaşında, nereli? Fetih Şerif Ebu El Emin kimdir? Fetih Şerif Ebu El Emin öldürüldü mü? BUDO SEFERLERİ İPTAL! Hangi seferler iptal edildi? BUDO seferleri ne zaman açılacak? 30 Eylül Eskişehir Hava durumu | Eskişehir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Eskişehir hava nasıl olacak? SON DAKİKA: 30 Eylül okullar tatil mi 2024? Okullar tatil edildi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });