Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde dün makilikte çıkıp ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Alaşehir'in Serinyayla Mahallesi'ndeki ormanda dün saat 14.30 sıralarında maki yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyüp, kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormana sıçradı. Alevlere ilk müdahale 15 dakika içinde yapıldı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 9 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir itfaiye gruplarının yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Havanın kararmasıyla helikopter ve uçakların çalışmasına ara verildi. Yerleşim yerlerinden uzak bir noktada devam eden yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden müdahale başladı.