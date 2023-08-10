Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangına 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Çalışmaların iyiye gittiği belirtiliyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarlı Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edilirken, orman ekiplerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangında çalışmaların iyiye gittiği öğrenildi. - MANİSA