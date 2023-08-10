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Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Sakarlı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

Kırkağaç Manisa İzmir Güncel Haberler

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