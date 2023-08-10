Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.