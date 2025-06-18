Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından havadan 3 uçak ve 3 helikopterle, karadan ise 16 arazöz ve diğer araçlarla müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel