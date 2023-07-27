Manisa'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çarıkbozdağ Mahallesi yakınlarında yerleşim birimlerine uzak konumdaki sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Çalışmalara İnsansız Hava Aracı'nın da destek olduğu belirtildi.