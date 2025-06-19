Manisa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Manisa'da Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yangın, Badınca Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler bölgeye sevk edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Özden Doğan - Güncel
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