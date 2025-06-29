Manisa'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi Devam Ediyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını 2. gününde. Alevlerin yayılma riski nedeniyle bazı mahalleler tahliye edilirken, yangının çıkış noktasında arıcılık yaptığı düşünülen bir kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 2'nci gününde havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde, dün saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 16 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personel sevk edildi. Alevlere gün boyu havadan ve karadan müdahale edildi. Alevlerin sıçrama riski nedeniyle ilk olarak Karaköy, Yenice, Musaca, Dingiller, Çamönü, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahalleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrası tahliye edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları çalışmalarına ara verdi.

ŞÜPHELİ 1 ARICIYA GÖZALTI

Yangının çıkış noktasında jandarma tarafından yapılan araştırma sonucu bölgede arıcılık yaptığı tespit edilen kişi gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Bugün günün ilk ışıklarıyla hava unsuru tekrar söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin havadan ve karadan alevlere müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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