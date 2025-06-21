Manisa'da Orman Yangınına Büyük Müdahale

Manisa'da orman yangını(2)

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangına müdahale eden ekiplerin sayısı artırılırken, alevlere 5 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 14 su ikmal, 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Haber: Serkan ÖZDEMİR/ MANİSA,