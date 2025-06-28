Manisa'da Orman Yangını: Tahliyeler Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangını: Tahliyeler Devam Ediyor
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam etmekte. Yangın nedeniyle bazı mahalleler tahliye edilirken, bölgede yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Vali Özkan, risklerin devam ettiğini ve yangının çıkış nedeninin araştırıldığını açıkladı.

VALİ ÖZKAN: RİSK DEVAM EDİYOR, TAHLİYELER SÜRÜYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesi Karaköy Mahallesi'nde saat 11.25'te çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun olarak müdahale ediliyor. Rüzgarın etkili olduğu bölgede, yangının yerleşim yerlerine sıçrama riski nedeniyle Karaköy, Yenice, Musaca mahalleri ile Doğankaya Mahallesi'ne bağlı Hancılar mezrasında tahliyeler gerçekleştirildi. Yangın nedeniyle Akhisar-Gördes kara yolu da saat 13.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde yürütülen söndürme çalışmalarına 4 uçak, 10 helikopter, 17 arazöz, 10 itfaiye aracı, 8 su tankeri ve 8 iş makinesiyle müdahale ediliyor. Bölgede AFAD, jandarma, sağlık ve emniyet ekipleri de olası tehlikeye karşı hazır bekletiliyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, yaptığı açıklamada, "Öncelikle bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çok şanssız bir gün. Hava sıcaklığı yüksek, nem oranı düşük ve rüzgar çok şiddetli. Bu şartlar yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu an Karaköy, Musaca, Yenice ve Doğankaya'nın Hancılar mezrası tahliye edilmiş durumda. Risk hala devam ediyor, tüm ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.

Vali Özkan, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Yangının çıkışıyla ilgili jandarmamız, savcılık gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Ne yazık ki bu mevsimde yangın için çok elverişli bir zemin oluşuyor. Sabah saatlerinde Köprübaşı ilçemizde de bir yangın meydana geldi. O bölgede çalışan 3 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı. Soruşturmalar çok yönlü olarak devam ediyor" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili de Ege Bölgesi'nde her yaz aynı sorunu yaşadıklarına, yangınların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çekti.

Ersan ERDOĞAN-Serkan ÖZDEMİR/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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