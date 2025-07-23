Manisa'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor

Manisa'da Orman Yangını: Müdahale Devam Ediyor
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtiliyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi karşısında bulunan ormanda, saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Emlakdere ve Kayapınar mahalleleri yönüne ilerlemeye başladı. İhbarla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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