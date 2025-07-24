Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Yunusemre ilçesinde Kayapınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Yangına müdahale gece boyunca sürdü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde dün çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kayapınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi gece boyunca devam etti.

Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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