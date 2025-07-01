Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, karadan müdahale ile 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Turgutlu'ya bağlı Dalbahçe Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 4 arazöz, 4 itfaiye sevk edildi. Mahalleliler de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 50 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.