Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Badınca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel