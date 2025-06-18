Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Yunusemre ilçesinde Gökçeler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gökçeler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer bölgeye sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel