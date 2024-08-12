Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 25 hektarlık alanı etkileyen yangında, bölgedeki fıstık çamları zarar gördü.???????