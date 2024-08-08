Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı.
MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı.
Yunusemre ilçesi Uncubözköy Mahallesi'ndeki Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün üst kısımlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.