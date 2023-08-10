Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla yaklaşık 2.5 saat içinde kontrol altına alındı.

Sakarlı Mahallesi yakınlarında saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz ve 6 su ikmal aracı ve 3 dozerle müdahale edildi. Orman ekiplerine Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve çevredeki vatandaşlar da destek verdi. Havadan ve karadan yoğun söndürme çalışmaları sonrası, yangın yaklaşık 2.5 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı. - MANİSA