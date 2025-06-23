Manisa'da Orman Yangını İkinci Gününde Söndürülmeye Çalışılıyor

Manisa'da Orman Yangını İkinci Gününde Söndürülmeye Çalışılıyor
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangına 11 hava aracı ve yüzlerce personelle müdahale ediliyor.

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki orman yangınına müdahale, ikinci gününde de sürüyor.

Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 11 hava aracı, 43 söndürme ekibi, 21 su tankeri, 3 TOMA, 12 iş makinası, 4 ambulans, 4 teknik ekip ve toplamda 325 personel sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları gece boyunca devam ederken, ikinci günde de ekiplerin çalışması sürüyor. Diğer yandan 21 Haziran'da aynı bölgede çıkan yangında tahliye edilen Bostancı Mahallesi'nde soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından hayat normale döndü. Aynı bölgede 21 Haziran'da da orman yangını çıkmış, müdahale sırasında Bostancı Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangın da yoğun çabalar sonucu kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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