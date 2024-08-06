Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.