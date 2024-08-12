Manisa'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçaklar, helikopterler, arazözler, su ikmal araçları, dozerler ve yer ekipleri yangına müdahale ediyor.
Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.