Manisa'da Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili bir orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

===============================================

2) MANİSA'DA ORMAN YANGINI

MANİSA'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 10 arazöz, 2 su tankeri ve 2 dozer sevk edildi. Alevlere ilk müdahalenin 10 dakika içerisinde yapıldığı bildirildi. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
İsrail'in 'öldürdük' dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı

İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim cenazede ortaya çıktı
Bakan Fidan yanıt verdi: İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?

Bakan Fidan yanıt verdi! İsrail'in asıl hedefi Türkiye mi?
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi

Ünlü iş insanından eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı

Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp susuz kaldı
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den

Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
İsrail'den Gazzelilere ölüm tuzağı! Un çuvallarından uyuşturucu çıktı

İsrail'in yeni skandalı! Un çuvalından ölüm tuzağı çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.