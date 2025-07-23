Manisa'da Orman Yangını Drone ile Gözetleniyor

Manisa'da Orman Yangını Drone ile Gözetleniyor
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın alanı drone ile görüntülendi. Yangına 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz ve çok sayıda ekip katıldı.

YANGIN DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Aşağıkayapınar Mahallesi'nde saat 16.25 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. İzmir- Manisa yoluna kadar ilerleyen alevlerin önüne havadan ve karadan yapılan yoğun çalışmalar sonucu yangının geçildi. Alevlere 4 uçak, 8 helikopter, 24 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 42 yer ekibiyle müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte sadece karadan müdahale devam ederken, yangın dron ile havadan da görüntülendi.

Ersan ERDOĞAN/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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