Manisa'da Orman Yangını Çıktı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 18.07'de Şehzadeler ilçesi Çobanisa Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. Alevlere ilk müdahale, ihbar üzerine gelen ekipler tarafından 18.20'de yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 8 helikopter, 20 arazöz, 5 su ikmal, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı. Orman ekiplerine itfaiye ekipleri de destek veriyor.