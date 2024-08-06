Manisa'da Orman Yangını Çıktı

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kırkağaç'ın Alifakı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 16.12 sıralarında ormanlık alanda yangı çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Serkan ÖZDEMİR / KIRKAĞAÇ (Manisa),