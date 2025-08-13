Manisa'da Orman Yangını Çıkaran Şahıs Tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını sonrası gözaltına alınan Ü.G., tutuklandı. Yangının, bir demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı iddia ediliyor.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını ile ilgili gözaltına alınan Ü.G. tutuklandı.

Sarıalan Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta saat 16.45 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana da sıçrayarak yayıldı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi, 3 iş makinesi sevk edilerek, alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangının, Şehzadeler Belediyesi'nin bölgede yüklenici firma aracılığıyla yürüttüğü hayvan barınağı yapım çalışmaları sırasında demir kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edildi. Jandarma, şüpheli olarak demir kesme makinesini kullandığı belirlenen Ü.G.'yi gözaltına aldı. Ü.G. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
