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Manisa'da orman yangını; 5 dönüm alan zarar gördü

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Manisa'da orman yangını; 5 dönüm alan zarar gördü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, orman ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle yarım saatte söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Turgutlu'nun kırsal Hacıisalar ve Yunusdere mahalleleri arasında kalan ormanda, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenler, orman ekiplerine bildirdi. Yangın bölgesine 3 arazöz ve 1 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevler, yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. İlk belirlemelere göre, 5 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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