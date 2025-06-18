Manisa'da Orman Yangını 4 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, hava ve karadan yapılan müdahalelerle 4 saatte kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde ormanda çıkan yangın, 4 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 3 helikopter, 16 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle yangını saat 16.45 sıralarında kontrol altına aldı. Soğutma çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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