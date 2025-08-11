Şehzadeler'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saatlik bir müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, Soma ilçesindeki orman yangını ise sürüyor.

ŞEHZADELER KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, Soma ilçesindeki orman yangını devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump, Washington'da 'Kamu güvenliği acil durumu' ilan etti

Trump başkentte acil durum ilan etti: Gerekirse ordu göndereceğim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.