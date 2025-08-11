Şehzadeler'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saatlik bir müdahale sonrası kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, Soma ilçesindeki orman yangını ise sürüyor.
ŞEHZADELER KONTROL ALTINDA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, Soma ilçesindeki orman yangını devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel