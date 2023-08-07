Manisa'da orman yangını (2)
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Manisa'nın Soma ilçesi, Işıklar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 4 saat sonra kontrol altına alındı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Manisa'nın Soma ilçesi, Işıklar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
MANİSA, -
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel