Üye Girişi
Haberler

Manisa'da orman yangını (2)

Güncel Haberler

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Manisa'nın Soma ilçesi, Işıklar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 4 saat sonra kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Soma ilçesi, Işıklar mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi ile 4 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MANİSA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manisa Soma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title