Manisa'da okullardan toplanan atık yağlar, üniversitede biyodizele dönüşüyor - Haberler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde okul ve evlerden toplandıktan sonra biyodizele dönüştürülen atık yağlar, traktör ve ekipmanlar için yakıt haline geliyor.

MCBÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden bir grup akademisyen, atık yağların çevre kirliliğine yol açmaması ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 2022 yılı başında çalışma başlattı.

Yiyecek ve içecek hizmetleri bölümü olan meslek liseleri başta olmak üzere 20'den fazla okulda seminer düzenleyen akademisyenler, öğrencilere atık yağlar ve çevreye zararlarına ilişkin bilgi verdi.

Çalışma kapsamında mahallelere de giden akademisyenler, muhtarlardan bölgelerindeki atık yağların toplanması için destek istedi.

Görüşmeler sonrası okullardan ve muhtarlıklardan belli periyotlarla toplanmaya başlanan atık yağlar, MCBÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı Atık Yağ Değerlendirme Laboratuvarı'nda (AYDEL) biyodizele dönüştürülmeye başlandı.

Hedef hem çevreye hem ekonomiye katkı

MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Abalı, AA muhabirine, çalışmalarıyla çevreye ve ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Çok yönlü bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Abalı, "Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 20'nin üzerinde okulda bilinçlendirme semineri yaptık. Bu seminerler sayesinde bu projenin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Laboratuvarda 1 litre atık yağdan metanol katkısıyla 1 litre biyodizel elde edebildiklerini dile getiren Abalı, şu bilgileri verdi:

"Atık yağlar önce süzülüyor, kendi haline bıraktığımız zaman doğal bir çökme oluyor. 15-20 gün kadar kendi haline bırakılan yağlar süzülüyor, berraklaşıyor. Bu atık yağın içine yüzde 20 oranında metanol ilave ediyoruz. Metanolün içine de yüzde 0,35 oranında katalizör olarak kostik koyuyoruz. Bu çözeltinin atık yağla reaksiyonundan biyodizel ve gliserin oluşturuyoruz. Biyodizeli doğrudan dizel yakıt ile çalışan araçlarda kullanabiliyoruz. Üniversitemizin çevre düzenlemesinde kullandığımız traktörlerde, çim biçme makineleri gibi ekipmanlarda bunu değerlendiriyoruz. Atıktan geri kazanılan bir yakıtla çevreye katkı sağlıyoruz. Günlük 400 litre biyodizel üretebiliyoruz. Burada yağların sürekli olarak buraya gelmesi önem arz ediyor."

Performans artışı sağlıyor

MCBÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ersin Minareci de ürettikleri biyodizelin araçların motorunu koruyup performansını artırdığını, egzoz gazı emisyon değerlerini azalttığını kaydetti.

Biyodizelin Avrupa ülkelerinde dizel araçlarda zorunlu katkı maddesi olarak kullanıldığına vurgu yapan Minareci, "Ülkemizde bu miktar biraz daha düşük olmasına rağmen Avrupa'da yüzde 20'ye varan seviyelerde biyodizel katma zorunluluğu var. Bizim yaptığımız biyodizeli direkt kullanabildiğimiz gibi dizel katkısı olarak da kullanabiliriz. Performansını son derece artırır bir özellikte olduğunu laboratuvar testleriyle kanıtladık." diye konuştu.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Solak ise okullarındaki Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nde kurdukları döner sermaye işletmesiyle her gün 400 öğrenciye yemek hazırladıklarını ve bu yemeklerde kullandıkları yağlardan oluşan atıklarla projede yer almaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.