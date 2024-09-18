Okul Müdürüne Silahlı Saldırı: Şüpheli Kuşadası'nda Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde okul müdürüne silahlı saldırıda bulunan şüpheli, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.

Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Müdürü Mustafa Örnek'e silahlı saldırıda bulunan S.T'nin yakalanması için çalışma yürüten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Kuşadası'nda günlük kiralık bir dairede saklandığını belirledi.

Yakalanarak Manisa'ya getirilen S.T. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 11 Eylül'de, Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu'nda eğitim gören çocuğuna sınıf tekrarı yaptırıldığı iddiasıyla okul müdürü Mustafa Örnek ile telefonda tartışan veli S.T. okulun önüne gelip tehdit ederek bahçeye çağırdığı Örnek'e tabancayla bir el ateş etmişti.

S.T. silahının tutukluluk yapması üzerine aracına binerek uzaklaşmış, Örnek ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.