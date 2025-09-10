Haberler

Manisa'da Öğrenci Servisiyle Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 9 Yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8'i öğrenci, 9 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Hacıhamza Mahallesi Simav çevre yolunda meydana geldi. Muharrem Baş yönetimindeki 45 J 8243 plakalı öğrenci servis minibüsü, Belkent Sitesi'ne öğrenci almak için girdiği sırada, karşı yönden gelen Zinnur Eroğlu idaresindeki 45 PD 333 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, Zinnur Eroğlu ile 8 öğrenci yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla servisten çıkarılan öğrenciler ile Eroğlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
