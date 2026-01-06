Haberler

Manisa'da dolandırıcılık ve suç gelirini aklama operasyonunda 15 şüpheli yakalandı

Manisa'da düzenlenen operasyonda nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı aklama suçları kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda birçok delil ele geçirildi.

Manisa'da nitelikli dolandırıcılık ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Tespit edilen şüphelilere ait 18 adrese baskın yapan ekipler, 15 cep telefonu, 2 ajanda, 1 bilgisayar kasası, 1 dizüstü bilgisayar ile 45 fişek ele geçirdi.

Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
