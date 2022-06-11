Manisa'da nişanlı çift trafik kazasında yaralandı - Haberler

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Manisa'da nişanlı çift trafik kazasında yaralandı

AA - Ahmet Bayram - Güncel
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Manisa'da nişanlı çift trafik kazasında yaralandı

Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı.

Şehzadeler ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki nişanlı çift yaralandı.

Serhat Ç.'nin (27) kullandığı 45 ADR 063 plakalı otomobil, Turgutlu- Manisa yolunun Çobanisa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçta sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü ve yanındaki Aleyna Z. (23) ambulanslarla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Durumları ağır olan nişanlı çiftin Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Demirci ilçesindeki mezuniyet töreninden döndüğü öğrenildi.

AA / Ahmet Bayram - Güncel

Turgutlu İtfaiye Manisa Güncel Haberler

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