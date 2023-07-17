Manisa'da Narkotik Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.