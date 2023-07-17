Manisa'da Narkotik Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce 10 Temmuz ile 17 Temmuz arasında düzenlenen 46 operasyonda 61 şüpheli yakalanırken, 3'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda; 393 adet sentetik ecza, 224 gram esrar, 150 kök kenevir bitkisi, 117 gram eroin, 26 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 2 gram skunk, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. - MANİSA