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Manisa'da Narkotik Operasyonlarında 10 Tutuklama

Manisa'da Narkotik Operasyonlarında 10 Tutuklama
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Manisa'nın 7 ilçesinde düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'da 7 ilçede düzenlenen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu başta olmak üzere, ruhsatsız silah ticareti, kaçakçılık ve diğer suçlarla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Alaşehir, Akhisar, Gördes ve Soma ilçelerinde operasyon düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 46 ruhsatsız tabanca, 80 ruhsatsız av tüfeği, 980 mermi, 1056 av tüfeği kartuşu, 1 kilo 150 gram bonzai, 870 gram esrar, 2 bin 600 sentetik ecza ve 82 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
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