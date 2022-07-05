Manisa'da mukavva fabrikasında yangın

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde oluklu mukavva ve kutu ambalaj fabrikasının bahçesindeki kağıt rulolarının bulunduğu bölümde yangın çıktı. Yangın itfaiye ve orman müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle 1,5 saate güçlükle söndürüldü, yaklaşık 10 milyon TL'lik zarar meydana geldi.

Selvilitepe Mahallesi'ndeki Erbiller Küçük Sanayi Sitesi üzerindeki Filibetepe mevkinde faaliyet gösteren oluklu mukavva ve kutu fabrikasının bahçesinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı yapımında kullanılan kaynaktan sıçrayan kıvılcımın bahçedeki kağıt ruloları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendirilen yangında alevler kısa sürede yayıldı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına çok sayıda ekip müdahale etti, fabrika işçileri de malzemeleri kurtarmaya çalıştı. Dumandan etkilenen 2 işçiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ve orman ekiplerine Turgutlu Belediyesi'nin su tankeri de söndürme çalışmalarında destek verdi. Ekiplerin 1,5 saatlik çabası sonucu söndürüldü.