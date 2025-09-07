Manisa'da Motosikletten Uyuşturucu Çıktı, İki Şüpheli Gözaltında
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis tarafından durdurulan motosikletin içinde 208 sentetik ecza hap bulundu. İki kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bindikleri motosiklette uyuşturucu bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus timleri, Yarhasanlar Mahallesi 2325 Sokak'ta şüpheli bir motosikleti durdurdu.
Araçta yapılan aramada uyuşturucu etkili 208 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Motosikletteki A.R ve K.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel