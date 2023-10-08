Manisa'da Motosikletli Polisler Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletli polis timleri tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği görevlilerince Yunusemre ilçesi Hafsa Sultan Mahallesi'nde durdurulan şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 3 parça halinde 32,75 gram esrar, 1 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. M.E. isimli şahsın yakalanarak, hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel