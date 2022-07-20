Manisa'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Kamil Altıparmak - Güncel
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Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.T. yönetimindeki 45 RA 3781 plakalı motosiklet, 4 Eylül Mahallesi'nde K.C. (55) idaresindeki 67 EV 275 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi Ş.T. (44), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
AA / Kamil Altıparmak - Güncel