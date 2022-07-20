Manisa'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

AA - Kamil Altıparmak - Güncel
 - Güncelleme:
Manisa'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

C.T. yönetimindeki 45 RA 3781 plakalı motosiklet, 4 Eylül Mahallesi'nde K.C. (55) idaresindeki 67 EV 275 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile eşi Ş.T. (44), 112 Acil Sağlık ekiplerince Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Kamil Altıparmak - Güncel

Manisa Eylül Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title