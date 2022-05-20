Manisa'da motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Haberler

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Manisa'da motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
Manisa'da motosikletin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

A.İ. (17) idaresindeki 45 ACA 610 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Bahtiyar Tosunbaş Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Murat Akça'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Murat Akça, sürücü A.İ. ve motosiklette bulunan Ayberk Yamaç'ı Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Akça'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Murat Akça, Yunusemre, Manisa, Güncel, Haberler

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