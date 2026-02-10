Manisa'da motosiklet ve motorlu bisikletler denetlendi
Manisa'da gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 2 bin 833 araç kontrol edildi, 1091 sürücüye işlem yapılarak toplamda 4 milyon 214 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.
Manisa'da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik ekipleri 6-8 Şubat'ta 68 personelin katılımıyla çalışma yürüttü.
Denetimlerde 2 bin 833 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 1091 sürücü hakkında işlem yapıldı.
Bu kapsamda toplam 4 milyon 214 bin 432 lira idari para cezası uygulanırken, 47 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.
