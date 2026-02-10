Haberler

Manisa'da motosiklet ve motorlu bisikletler denetlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da gerçekleştirilen motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerinde 2 bin 833 araç kontrol edildi, 1091 sürücüye işlem yapılarak toplamda 4 milyon 214 bin 432 lira idari para cezası uygulandı.

Manisa'da motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik ekipleri 6-8 Şubat'ta 68 personelin katılımıyla çalışma yürüttü.

Denetimlerde 2 bin 833 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi, kurallara uymadığı belirlenen 1091 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Bu kapsamda toplam 4 milyon 214 bin 432 lira idari para cezası uygulanırken, 47 motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti